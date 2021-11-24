الهند تؤيد مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استئصال الفقر من المناطق الريفية

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عبرت الهند عن تأييدها لمشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استئصال الفقر من المناطق الريفية حتى يمكن تنفيذ أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت سنيها دوبي سكرتير أول البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة - في معرض بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن - إن "استئصال الفقر من المناطق الريفية لتنفيذ أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة أمر هام وضرورى بالنسبة للهند".

وأضافت الدبلوماسية الهندية أن الهند تنفذ استراتيجية شاملة للتنمية من أجل استئصال الفقر من خلال تسريع النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن بلادها تمكنت من انتشال الملايين من الفقر خلال الأعوام العشرة الماضية.