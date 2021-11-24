الملحق الثقافى الكويتى يستقبل رئيس جامعة طنطا بحث سبل تعزيز التعاون

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور أحمد رشيد المطيرى الملحق الثقافى لسفارة دولة الكويت بالقاهرة اليوم الأربعاء، الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا، حيث أكد الملحق الثقافي الكويتي، أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تمتلك جامعات عريقة في مجال الطب البشري والأسنان والصيدلة، ومنها جامعة طنطا والتي تستقبل الطلاب الكويتين لما تقدمه من برامج متمبزة.

وأوضح أن المكتب الثقافي بالقاهرة لدولة الكويت يعد بمثابة البيت الكبير لأبنائة الدارسين، حيث يرعاهم علمياً وثقافياً، وذلك من خلال توفير التعليم المتميز أينما وجد للحصول على أعلى المستويات الأكاديمية وأعرب عن تقديره لرئيس جامعة طنطا لحسن رعايته للطلاب الوافدين وحل اى معوقات تواجههم خلال دراستهم بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واستعرض خلال اللقاء إمكانيات جامعة طنطا ومكانتها الريادية والخدمات المتميزة التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، موضحا أنه تم رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير إقامة متميزة بالمدن الجامعية وإتاحة برامج متميزة فى احدث العلوم والتخصصات وكذلك خدمات الشباك الواحد وتطوير وحدة التعاون الدولى بالجامعة لخدمة الطلاب الوافدين.

وأكد أن الجامعة تحرص على تعزيز سبل التعاون فى المجال التعليمى والأكاديمى مع الجامعات العربية وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين.

حضر اللقاء الدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للعلاقات الدولية وشئون الوافدين وفى ختام اللقاء قدم رئيس جامعة طنطا درع الجامعة إلى الملحق الثقافى الكويتى الذى بادله تسليم درع السفارة الكويتية بالقاهرة.