المفوضية الأوروبية تقترح إدراج شركات النقل المشاركة بتهريب المهاجرين بالقائمة السوداء

كتبت: هناء أبو العز

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تدابير لمنع وتقييد أنشطة مشغلى سيارات النقل الذين يشاركون في أو يسهلون تهريب الأشخاص أو الاتجار بهم في الاتحاد الأوروبي، حيث سيضيف هذا أداة جديدة إلى مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأعضاء المتضررة من مثل هذه الهجمات المختلطة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين : "لن تنجح محاولات زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال الناس، فالاتحاد الأوروبي موحد ويتخذ إجراءات مختلفة لحل الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا، قائلة: اليوم نقدم اقتراحًا جديدًا بضم مشغلي النقل المتورطين في تهريب الأشخاص أو تهريبهم إلى الاتحاد الأوروبي إلى القائمة السوداء ، مؤكدة:لن نقبل أبدا استغلال البشر لأغراض سياسية.

وأضافت فون دير لاين: لم يكن من الممكن أن تحدث الأحداث الأخيرة على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا بدون مساهمة بعض مشغلي النقل عن قصد أو عن غير قصد في استغلال الناس ، مع خسائر إنسانية كبيرة وبتكلفة عالية على الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والاستقرار في المنطقة.

وللتأكد من أن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات المناسبة لمكافحة استغلال الأشخاص لأغراض سياسية ، تقترح المفوضية إطارًا قانونيًا جديدًا يسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد تدابير مستهدفة ضد مشغلي النقل لأي وسيلة نقل (برية ، وجوية ، وداخلية). الممرات المائية والبحر) ، التي تشارك أو تسهل تهريب الأشخاص أو الاتجار بهم إلى الاتحاد الأوروبي ، وستكون التدابير متناسبة ويتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة، ويمكن أن يشمل نوع التدابير الحد من العمليات في سوق الاتحاد ، وتعليق التراخيص أو التراخيص ، وتعليق حقوق التزود بالوقود أو إجراء الصيانة داخل الاتحاد الأوروبي ، وحظر العبور أو الطيران فوق الاتحاد الأوروبي ، توقف أو اتصل بموانئ الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه فى 15 نوفمبر ، قرر مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي توسيع نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن بيلاروسيا لاستهداف الأفراد والكيانات المنظمة أو المشاركة في استغلال الأشخاص ، بما في ذلك شركات الطيران ووكالات السفر والوسطاء الآخرين. تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة الخامسة من القوائم لمعالجة الوضع على الحدود ، والاتجار بالبشر ، والقمع المستمر داخل بيلاروسيا. يأتي ذلك في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 9 نوفمبر 2021 بتعليق اتفاقية تيسير التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا جزئيًا ، بحيث لا تنطبق مزاياها على المسؤولين الحكوميين في بيلاروسيا.