اليوم السابع
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المستشار المستقبلى لألمانيا يهدى أنجيلا ميركل شجيرة "قرانيا" كهدية وداع.. صورة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:49 م
المستشار المستقبلى لألمانيا يهدى أنجيلا ميركل شجيرة "قرانيا" كهدية وداع.. صورة المستشار المستقبلى لألمانيا أولاف شولتز
كتب محمد جمال

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قدم المستشار المستقبلي لألمانيا أولاف شولتز لسلفه أنجيلا ميركل في الاجتماع الأخير للحكومة شجيرة "قرانيا" في إناء للزراعة في المنزل، وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "هذه الهدية لم تكن مصادفة.. والحقيقة أن النبات يحمل ثمارا سوداء اللون، وهو رمز الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالإضافة إلى ذلك، فإن (قرانيا) تنمو في التربة الرطبة، فيما وصفت خصائصه باللغة الألمانية بكلمة (sauer) في إشارة إلى أن اسم لقب زوج ميركل، يواكيم سوير".
 
وأضافت: "رحب أعضاء مجلس الوزراء بتقديم الهدية بالتصفيق، فيما أبدت ميركل إعجابها بالهدية".
 
نبتة
نبتة قرانيا
 
وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 سبتمبر الماضي، فيما حصلت الكتلة المحافظة المكونة من الاتحادات الاجتماعية المسيحية الديمقراطية والمسيحية على 24.1% فقط من الأصوات ما مثل أسوأ نتيجة في تاريخها.
 
يذكر أن، توصلت الأحزاب الألمانية (الحزب الاشتراكي الديمقراطى ، وحزب الخضر ، والحزب الديمقراطي الحر) إلى اتفاق بشأن التحالف، وأصبح أولاف شولتس رئيس الحكومة، وسيحل محل أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا.
 
ونشرت صحيفة مورجن بوست الألمانية، أن قادة الأحزاب الثلاثة التي ستشكل حكومة جديدة في ألمانيا توصلوا إلى اتفاق ائتلافى "إشارات المرور"، وسيتم عرض تفاصيله للجمهور مساء اليوم.
 
وسيشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الذي فاز في انتخابات 26 سبتمبر مع وزير المالية أولاف شولتز كمرشح لمنصب المستشار، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر ، حكومة ثلاثية.
 
وقد بدأت الجلسة الأخيرة من محادثات التحالف صباح الأربعاء 24 نوفمبر، وأعلن الطرفان أن شولتز سيقدم الاتفاق مع رؤساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعماء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وسيحل أولاف شولتز محل أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الألمانية.
 

وُلد أولاف شولتز (63 عامًا) في أوسنابروك ونشأ في هامبورج كأكبر إخوته الثلاثة   قبل أن يبدأ حياته السياسية بجدية ، عمل كمتخصص في مجال القانون، في عام 1998 ، تزوج بريتا إرنست، وليس لديه أطفال.


أنجيلا ميركل

ألمانيا

أولاف شولتز

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