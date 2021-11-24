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المرور: نشر سيارات الإغاثة تحسبا لظهور الشبورة المائية لمنع الحوادث

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:00 ص
المرور: نشر سيارات الإغاثة تحسبا لظهور الشبورة المائية لمنع الحوادث الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الإدارة العامة للمرور، عدد من سيارات الإغاثة أعلى الطرق، وجهزت غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من المحاور بعد توقعات الأرصاد الجوية.

وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

وفرضت حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق اثناء حركة السيارات منعا للحوادث، وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء علاء فاروق مساعدا لوزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية.

وحرصت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.


سيارات إغاثة

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

الشبورة المائية

الخدمات المرورية

اللواء مؤمن سعيد

الإدارة العامة للمرور

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