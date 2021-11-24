المبعوث الأمريكى لأفغانستان يواصل محادثاته مع طالبان الأسبوع المقبل

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي لأفغانستان توم ويست سيواصل محادثاته مع قادة حركة طالبان في الأسبوع المقبل.

وأضاف برايس ، في تصريح له اليوم ، أن ويست سيغادر إلى أفغانستان في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مدتها أسبوعان مع قادة طالبان.

وأفاد المتحدث بأن المحادثات ستتطرق للمصالح الوطنية الأمريكية فيما يرتبط بأفغانستان بما في ذلك مكافحة الإرهاب والمرور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان الراغبين في المغادرة في ظل التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية لتلك الدولة.

يذكر أن ويست تولى مهمة المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية لنحو ستة أسابيع وقبل ذلك عمل كنائب لسلفه في هذا المجال، كما التقى مع الحلفاء ومع قادة طالبان في وقت سابق من هذا الشهر لبحث الموقف في أفغانستان.