اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم الميلاد المجيد حتى 7 يناير

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم الميلاد المجيد حتى 7 يناير كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ اليوم الأربعاء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد 24 نوفمبر الجارى حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من صيام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.


الكنيسه الارثوذكسيه

صوم الميلاد

عيد الميلاد المجيد

الاحتفال بعيد الميلاد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على دير الشهيد مارجرجس التابع للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص

تعرف على ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية برعاية الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة شمامسة لكنيسة مارجرجس بالإسماعيلية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:09 م

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة "قس وقمص" بالشيخ زايد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:22 م

فى التذكار الشهرى.. تعرف على رئيس الملائكة ميخائيل باحتفال الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة