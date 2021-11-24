الكنز الوهمى.. المتهمون بالتنقيب عن الآثار بالمرج: "دجال ضحك علينا"

كتب محمود عبد الراضي - سليم على

"هوس الثراء السريع" قاد ثلاث أشخاص للتنقيب عن الاثار، حيث اعترف المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على البحث عن الكنوز الأثرية أسفل منزل أحدهم، بعدما أقنعهم "دجال" بوجود كنز أسفل المنزل.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص ) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه ..وعثر على (حفرة - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يقول المشرع ، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه. وأضاف المشرع ، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.