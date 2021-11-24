اليوم السابع
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القوى العاملة: منظومة الشباك الواحد تصل قنا لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:56 ص
القوى العاملة: منظومة الشباك الواحد تصل قنا لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بقنا، إطلاق منظومة الشباك الواحد لاستقبال المواطنين، لتقديم خدمات جمهورها في سهولة ويسر وانسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وقد تم تخصص مكان الشباك الواحد ليليق بالتعامل مع الجمهور
 
وقال حسام طلبة وكيل الوزارة مديرية مديرية القوي العاملة بقنا: إن إنشاء الشباك الواحد جاء تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان لتيسير تقديم الخدمات لجميع المواطنين فضلا عن التحول إلي الرقمنة .
 
وأشار مدير المديرية إلي أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به أيضا مكان لتلقى الشكاوى العمالية فى مختلف مجالات المديرية والرد على استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة ، حيث سيكون هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد على أى استفسار للمواطن، فضلا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوى والردود من المواطنين.
 
وقال حسام طلبة : إن الشباك الواحد يقوم باستقبال الشكاوى العمالية ، وطلبات الحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتسليمها، وطلبات وشكاوى العمالة غير المنتظمة، وكل الخدمات التي تقدمها المديرية لجمهور المواطنين.
 
وأشار مدير المديرية إلي أنه سيتم تطوير الشباك الواحد وتجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجية في ضوء توجه الدولة الحالي إلى الرقمنة والتحول الرقمي، لافتا إلي أن الشباك الواحد يسهم في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
 
 
 

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