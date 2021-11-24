القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على ثلاثة أشخاص بمنطقة المرج، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعثر على حفرة - أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.