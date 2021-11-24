اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على هارب من أحكام 35 سنة حبس فى المرج

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:36 م
القبض على هارب من أحكام 35 سنة حبس فى المرج متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على محكوم عليه هارب بمنطقة المرج صادر ضده أحكام بالحبس 35 سنة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالمرج مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه" محكوم عليه فيهم بالسجن لمدة 35 سنة.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


امن القاهرة

هارب من احكام

اخبار الحوادث

حملة امنية

المرج

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة