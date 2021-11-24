القبض على هارب من أحكام 35 سنة حبس فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على محكوم عليه هارب بمنطقة المرج صادر ضده أحكام بالحبس 35 سنة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالمرج مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه" محكوم عليه فيهم بالسجن لمدة 35 سنة.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.