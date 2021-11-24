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القبض على شقيقين وراء احتجاز شخص بسبب خلافات بينهم فى عين شمس

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:35 م
القبض على شقيقين وراء احتجاز شخص بسبب خلافات بينهم فى عين شمس حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على شقيقين بعين شمس، لاتهامهما باحتجاز أحد الأشخاص لخلافات بينهم، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين باحتجاز آخر داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبط شخصين "شقيقين"، لهما معلومات جنائية وبصحبتهما المجنى عليه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لأحدى المستشفيات لإسعافه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، وأنهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على "حافظة نقوده - 2 هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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