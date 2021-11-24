القاهرة للدراسات الاقتصادية لـ"إكسترا نيوز": 28% من حجم العمالة بقطاع الصناعة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قطاع الصناعة هو قطاع مهم للغاية بدأت الدولة تلتفت له منذ 2015 ، وأي دولة تسعى لتحقيق نمو مرتفع تسعى للتنمية المستدامة من خلال زيادة معدلات التشغيل وجذب الاستثمارات.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من أهم القطاعات الاقتصادية هي قطاع الصناعة، حيث إن 28 % من حجم العمالة في مصر يعملون في قطاع الصناعة، وهذا يستجوب زيادة في حجم الصادرات، ومن ثم بدأت الدولة تهتم بهذا القطاع.

ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن حجم الاستثمارات التي تنوى الدولة تحقيقها في الموازنة الحالية 126 مليار جنيه كحجم استثمارات منها 16 مليار جنيه استثمارات تحويلية خاصة بالبترول وباقى الـ 109 مليار للصناعات التحويلية، وذلك من خلال توفير المناخ الأمن وتوفير بنية تشريعية جيدة ومشروعات بنية تحتية وإنشاء مجمعات صناعية .