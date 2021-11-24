اليوم السابع
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الـ"FBI" تعد بالتأكد من حصول ضحايا متلازمة هافانا على الرعاية المناسبة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:10 م
الـ"FBI" تعد بالتأكد من حصول ضحايا متلازمة هافانا على الرعاية المناسبة متلازمة هافانا
كتبت: نهال أبو السعود

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يعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتأكد من حصول الموظفين الذين يعانون من أعراض تتوافق مع متلازمة هافانا على الرعاية الطبية بعد رفض طلب وكيل سابق يعاني من صداع شبه يومي عندما سعى للاختبار والعلاج ، وفقًا لشبكة ان بي سي.

 

في رسالة بريد إلكتروني الشهر الماضي ، أخبر مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي وكيلًا سابقًا أبلغ عن أعراض إصابة دماغية محتملة أنه "لسوء الحظ ، مكتب التحقيقات الفيدرالي غير مصرح له بتقديم أي نصيحة طبية ولا توجد أي برامج طبية للموظفين الحاليين و / أو المتقاعدين"، وبدأ العميل يعاني من الصداع النصفي والدوخة منذ حوالي عقد من الزمان بعد فترة قضاها في الخارج في بلد بالقرب من روسيا.

 

وردا على سؤال حول هذا التأكيد، رد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان قائلا، إنه "جزء من تبادل أكبر خارج السياق ولا يعكس التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بدعم موظفيه، الحاليين والسابقين".

 

يرقى البيان إلى أول اعتراف رسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأن بعض موظفيه الحاليين أو السابقين قد تظهر عليهم أعراض متلازمة هافانا ، والتي حصلت على اسمها بعد أن أبلغت مجموعة من الدبلوماسيين وضباط وكالة المخابرات المركزية عن أعراض في عام 2016 في السفارة الأمريكية في كوبا.

 

على الرغم من أن المكتب لم يؤكد أو ينفي وجود حالات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، إلا أن إن بي سي نيوز ذكرت سابقًا أن العديد من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أبلغوا عن أعراض محتملة ، بما في ذلك بعض الذين تم إرسالهم إلى فيينا.

 

وقال البيان إنه في حين أن مكتب التحقيقات الفدرالي "ليس لديه السلطة لتقديم العلاج الطبي المباشر ، لدينا الآن عملية لتوجيه الموظفين الحاليين والسابقين إلى العلاج الطبي بين الوكالات وخيارات التقييم المتاحة لهم".

 

وأضاف البيان أن قضية "الحوادث الصحية الشاذة" ، كما تسمي الحكومة الأمريكية المجموعة الغامضة من الأعراض التي يعاني منها ما يصل إلى 200 موظف حكومي حالي أو سابق ، تمثل أولوية قصوى لمكتب التحقيقات الفيدرالي".


الولايات المتحدة

أخبار أمريكا

متلازمة هافانا

مكتب التحقيقات الفيدرالي

FBI

الحكومة الأمريكية

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