الصحة: مبادرة قوائم الانتظار تتخطى حاجز المليون منتفع من خدماتها

كتب وليد عبد السلام

احتفل القائمين علي مشروع قوائم الانتظار بإسناد ما يتخطي حاجز المليون مريض، للجراحات والتدخلات الحرجة وإتمام الإجراء الجراحي لعدد يتخطي 905 ألف مريض.

يأتي ذلك في اطار توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عند إطلاق مبادرة مشروع قوائم الانتظار في يوليو 2017، للوقوف بجانب المرضى للتخفيف عنهم، وانهاء العقبات التي تواجههم.

قال الدكتور كريم أحمد سلام مدير المشروع والمنسق العام بان المبادرة شملت 9 تخصصات جراحية بإجمالى عدد 157 مستشفي، قامت وزاراة الصحة بإجراء عدد 541463 عملية جراحية والمستشفيات الجامعية بعدد 221029 عملية جراحية، موضحا أن القيادة الواعية في الوزارة قامت بوضع آليات التناغم والتعاون بين مجموعات العمل في الغرفة لتحقق أعلي درجات الإنجاز والجودة.

أشار مدير المشروع والمنسق العام، أنه تم إجراء 60357 عملية جراحة أورام وتم إجراء 51204عملية جراحة للعظام وتم إجراء 362594 عمليه جراحية فى الرمد، لافتا إلى أن العمل بالمشروع عبارة عن خلية نحل، واصفا بذلك حال الجهات المشاركة في المشروع الرئاسي للقضاء علي قوائم الإنتظار للجراحات والتدخلات داخل وخارج غرفة إدارة المشروع كحلبة سباق، ودور كل جهة مع المستشفيات التابعة لها لزيادة معدلات الإنجاز و جودة الإجراءات والحصول على رضا المنتفع يعتبر بنيان متكامل.

أضاف سلام، أن الرؤية المستقبلية للمبادرة الرئاسية تشمل تحديث اللوائح الاسترشادية للتخصصات المدرجة بالمشروع الرئاسى وإضافة تخصصات جديدة شملت جراحاة الصدر، العيوب الخلفيه للأطفال وعمليات زرع النخاع، موضحا وحدات المشروع الرئاسي وهي وحدة الدعم الفني والتكنولوجي ويرأسها احد الكوادر المهنية المهندس "أكرم سامي"، معاون الوزير للمعلومات، وأيضا وحدة الجودة والمتابعة يترأسها الدكتور "كريم رأفت"، وكذا وحدة المحاسبة المالية والمراجعة ويترأسها عبدالله جمعه.

ذكر سلام أن مساعدي مدير المشروع الدكتور "ندا جمال"، والدكتور "كريم كرم" يقوما بمتابعة عمل اللجان العلمية ووضع الخطة الأسبوعية ومتابعة انتظام تقفيل الحالات علي السيستم في انضباط ودقة.

استعرض سلام نشاط مسؤولي الجهات والهيئات لما يقوموا به من متابعة سرعة الإنجاز للحالات القديمة قبل الحديثة لتحقيق سرعة الانجاز، ويعد التعاون البناء بين مدير المشروع بالمستشفيات الجامعية الدكتور محمد ذكي هو اعلي انجاز، وكذا الدور الحيوي لرؤساء الهيئات والجهات، بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها ابراهيم أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ذكي رئيس المؤسسة العلاجية.