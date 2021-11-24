اليوم السابع
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"الصحة العالمية": لا ننصح بإعطاء مصابى كورونا مضادات حيوية إلا باستشارة طبية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:19 م
"الصحة العالمية": لا ننصح بإعطاء مصابى كورونا مضادات حيوية إلا باستشارة طبية مها طلعت المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي بشرق المتوسط، إن البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية هي أزمة تؤرق العالم حالياً، مشيرة إلى أن الإصابة بالبكتريا الشرسة تؤدي إلى دخول المستشفى وتزيد من عدد الوفيات، ويسمونها الجائحة الهادئة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "البروتوكول العلاجي، والإرشادات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا، لم تنصح إطلاقا باستخدام مضاد حيوي، حتى في الحالات المتوسطة، ويُستخدم المضاد الحيوي فقط للحالات التي تدخل الرعاية المركزة".

وتابعت: "عند الحصول على مضاد حيوي وأنا لست مصابًا بفيروس، فإنها تؤدي إلى قتل البكتريا المفيدة، لذلك هي لا يتم استخدامها إلا باستشارة طبيب، ونحن في اجتماعات مستمرة لفهم الموقف الذي يحدث في أوروبا خاصة مع ارتفاع عدد الحالات والإصابات، وتأثير اللقاح على الإصابة البسيطة مرتفع، وكل الدراسات تؤكد أن 90% ممن أصيبوا بكورونا ودخلوا الرعاية المركزة، لم يحصلوا على اللقاح، وخاصة كبار السن".


الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

المضادات الحيوية

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