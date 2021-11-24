الصحة التونسية: تطعيم 34 ألفا و404 أشخاص ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

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ذكرت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء، أنه تم تطعيم 34 ألفا و404 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس ، بينهم 10 آلاف و571 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن 5 ملايين و14 ألفا و437 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و264 ألفا و507 جرعات، بينها 19 ألفا و295 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.