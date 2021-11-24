اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة: نتابع التزام الفنادق بالأقصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والسلامة الصحية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:26 م
السياحة: نتابع التزام الفنادق بالأقصر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والسلامة الصحية نائب وزير السياحة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمعت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع ممثلي كل من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة مدي التزام الفنادق الثابتة والعائمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واشتراطات السلامة الصحية والالتزام بجودة الخدمات المقدمة بها للزائرين، وذلك في إطار الاستعداد للموسم السياحى الشتوي.
 
وخلال الاجتماع استمعت نائب الوزير إلى طلبات ومقترحات الخبراء والعاملين بالقطاع السياحي بالاقصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة، وشددت نائب الوزير على ضرورة المراجعة الدقيقة من كافة اللجان المعنية لتطبيق المعايير الصحية والمراجعة للأغذية والمشروبات وأماكن إعدادها ومخازن الأطعمة في الفنادق الثابتة والعائمة.
 
ومن جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم للمجهودات التي تٌبذل في سبيل المتابعة المستمرة والمراجعة من كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الشركات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، كما أكدوا على أن الأقصر سوف تشهد طفرة خلال الفترة المقبلة في الحركة السياحية الوافدة إليها خاصة بعد إطلاق فعالية "الأقصر ...طريق الكباش" والتي سوف تبرز للعالم أهمية الأقصر كمتحف مفتوح ومقصد سياحى متميز وفريد.
 

وزارة السياحة والآثار

الأقصر

طريق الكباش

السياحة في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة