السفارة الأمريكية ترحب بتسليم مصر 1.3 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

كتب محمد جمال

رحبت السفارة الأمريكية فى مصر على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بوصول 1.3 مليون جرعة من لقاح شركة جونسون آند جونسون إلى القاهرة يوم 24 نوفمبر، وهي جزء من تبرع بقيمة 9.6 مليون جرعة من لقاحات شركتى جونسون آند جونسون وفايزر التي تم التبرع بها من الولايات المتحدة لمصر من خلال مبادرة كوفاكس، موضحة أن شحنات اللقاح ستساعد على حماية المصريين من فيروس كورونا، ومنع انتشار سلالات الفيروس الجديدة الخطيرة.



وقال السفير جوناثان كوهين: "المساهمة بـ 1.3 مليون جرعة من لقاحات جونسون آند جونسون يصل بإجمالي اللقاحات المقدمة من الولايات المتحدة لمصر إلى ما يقرب من 10 ملايين جرعة من بين أكثر من 89 مليون جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة لأفريقيا حتى الآن. يؤكد تبرعنا باللقاحات اليوم على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية".



وسيتم توزيع جرعات لقاح جونسون آند جونسون بشكل سريع على مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان في جميع أنحاء البلاد وسيتم توزيعها على المواطنين المصريين والمقيمين.



وتتعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق، ففي بداية الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة.

وقدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب.

وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة، وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لمصر لدعم العاملين في المجال الصحي في إعطاء اللقاحات وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة باللقاحات.