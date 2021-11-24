اليوم السابع
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السجن 7 سنوات لنجار قتل جاره بعد تصالح أسرة المجنى عليه فى الدقهلية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:54 م
السجن 7 سنوات لنجار قتل جاره بعد تصالح أسرة المجنى عليه فى الدقهلية محكمة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار وائل صفوت راشد، المستشار محي محمد الكناني، المستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، وأحمد كمال، بمعاقبة نجار بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل جاره إثر مشاجرة بينهما، وذلك بعدما عدلت المحكمة القيد والوصف فى القضية من جريمة قتل عمد، إلى ضرب أفضى إلى موت، وتنازل وتصالح أسرة المجنى علية مع الجاني.

وكان المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، قرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت قيام المتهم "إبراهيم ب ح" 18 سنة نجار، ومقيم بدقادوس بميت غمر فى يوم 23 سبتمبر 2020 بقتل المجنى عليه "إبراهيم ع" فى العقد الثاني من العمر عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك كتر وما أن ظفر به حتى كان له طعنة بالقلب بواسطة ذلك السلاح وأودت بحياته فى الحال .

وقد حضرت أسرة المجنى عليه وأقروا بالتصالح أمام هيئة المحكمة فقررت المحكمة تعديل القيد من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت لثبوت يقيين المحكمة أنها كانت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه.


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