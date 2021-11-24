الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بصحة البحيرة لتورطه بقضية فساد بـ2 مليون جنيه

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مسؤول بمديرية الصحة بالبحيرة، لتورطه فى قضية فساد مالى بمليونى جنيه، جاء ذلك وفق شريط عاجل بثته فضائية اكسترا نيوز.
الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بصحة البحيرة لتورطه بقضية فساد بـ2 مليون جنيهالأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:17 م
حبس - أرشيفية
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