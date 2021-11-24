الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بصحة البحيرة لتورطه بقضية فساد بـ2 مليون جنيه

كتب سمير حسنى

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مسؤول بمديرية الصحة بالبحيرة، لتورطه فى قضية فساد مالى بمليونى جنيه، جاء ذلك وفق شريط عاجل بثته فضائية اكسترا نيوز.