اليوم السابع
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الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بصحة البحيرة لتورطه بقضية فساد بـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:17 م
الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بصحة البحيرة لتورطه بقضية فساد بـ2 مليون جنيه حبس - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مسؤول بمديرية الصحة بالبحيرة، لتورطه فى قضية فساد مالى بمليونى جنيه، جاء ذلك وفق شريط عاجل بثته فضائية اكسترا نيوز.
 

الرقابة الادارية

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البحيرة

فساد مالى

موظف بالصحة

مديرية الصحة فى البحيرة

فساد موظف

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