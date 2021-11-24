الخارجية الروسية تتهم السويد بتحريف موضوعات المفاوضات مع لافروف

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو مندهشة من قيام وزيرة خارجية السويد، آن ليند، بتحريف موضوعات محادثاتها الرئيسية مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.



وأضافت زاخاروفا، بحسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الناطقة بالعربية،:"يثير الحيرة والاستغراب، أن وزيرة خارجية السويد آن ليند، كانت قد أعلنت أنها تزور موسكو بشكل أساسي بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمناقشة قضايا الساعة المتعلقة بأنشطة المنظمة مع التركيز على التحضير لاجتماع المجلس الوزاري في استوكهولم في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر المُقبل لكنها أعلنت لاحقا أن الموضوعات الرئيسية للمفاوضات مع سيرجي لافروف كانت قضايا مختلفة تماما - أزمة الهجرة على الحدود البولندية- البيلاروسية، ونشاط العملاء الأجانب في روسيا".



وقالت، إن هذا الأمر سيؤثر سلبا على إجمالي "نتائج الرئاسة السويدية" في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.