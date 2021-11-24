اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:35 م
أكرم القصاص
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الخارجية الإيطالية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:24 م
الخارجية الإيطالية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو
أ ش أ

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أوصت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا، كما دعت الإيطاليين الموجودين بالفعل هناك إلى مغادرة إثيوبيا عن طريق الرحلات الجوية التجارية المتاحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن وزارة الخارجية دعوتها -في بيان- الإيطاليين المتواجدين في إثيوبيا إلى التسجيل في السفارة، والحد من السفر إلى هذا البلد قدر الإمكان وحمل وثيقة هوية معهم دائمًا، وتأكيدها أن سفارة إيطاليا في أديس أبابا لا تزال تعمل بكامل طاقتها.


ونشر موقع "السفر بأمان" الالكتروني، التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، أنه نظرًا لتقلب الوضع في إثيوبيا والتدهور المحتمل للأمن العام في العاصمة أيضًا، يُنصح المواطنون بشدة بعدم السفر إلى إثيوبيا.


وأشار الإشعار، إلى أن الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية. وأن الاشتباكات العسكرية متواصلة في مقاطعة وولو (ديسي، وكومبولتشا، وكيميزي)، وفي أنحاء أخرى من منطقتي أمهرة وعفر، نظرًا للزيادة في نقاط التفتيش وعمليات البحث في المنازل الخاصة، ونصح الإشعار المواطنين الإيطاليين الذين ما يزالون موجودين في إثيوبيا باستخدام الرحلات الجوية التجارية المتاحة لمغادرة البلاد.


إيطاليا

وزارة الخارجية الإيطالية

إثيوبيا

الحكومة الإثيوبية

إيطاليا وإثيوبيا

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