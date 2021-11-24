اليوم السابع
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الحكومة تنفى انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:40 ص
الحكومة تنفى انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة الحكومة تتفى انتشار أدوية بيطرية مغشوشة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة، وأن جميع الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.
 

 

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ادوية بيطرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

مبيدات

الزراعة

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