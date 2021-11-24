الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل مخططات قرية بهوت

الدقهلية - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية بهوت التابعة لمركز ومدينة نبروه.



وجاء نص قرار محافظ الدقهلية رقم 675 لسنة 2021، والذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد 264، لليوم الأربعاء، أنه بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، قررنا تعديل المخططات التفصيلية لقرية بهوت التابعة لمركز ومدينة نبروه.



وتضمن القرار في مادته الأولى، تعدل المخططات التفصيلية لقرية بهوت التابعة لمركز ومدينة نبروه على النحو التالي: يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 6م والشارع رقم (2) بعرض 6م ورفع جزء من الشارع رقم (3) بعرض 6م من المخطط التفصيلي المعتمد، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.









الجريدة الرسمية







قرار المحافظ







