الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية الشمس الخيرية للتنمية بدير مواس بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 264 الصادر اليوم بتاريخ 24 نوفمبر لسنة 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بشأن قرار قيد جمعية الشمس الخيرية للتنمية بـ42 شارع معروف بقرية الحسابية التابعة لمركز دير مواس.

ونص القرار على أنه وبعد الإطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى الطلب المقدم من جمعية الشمس الخيرية للتنمية، وعلى مذكرة مدير إدارة الجمعيات، تقرر قيد جمعية الشمس الخيرية للتنمية تحت رقم 3101 لسنة 2021 طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.

وجاء ملخص القيد كالآتي: ميدان العمل تنمية المجتمعات المحلية، ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وأنشطة ثقافية ودينية وصحية واقتصادية ورياضية وتعليمية وعلمية، ورعاية المعوقين والمساعدات والخدمات الاجتماعية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذوى القدرات الخاصة، وتنمية اقتصادية وزيادة الدخل للأسرة، والنطاق الجغرافي للعمل، على مستوى الجمهورية.

وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، رسم القيد والعضوية 10 جنيهات، والاشتراك السنوي بـ24 جنيه، وحل الجمعية وأيلولة أموالها طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي إلى جمعية المروءة الخيرية لتنمية المجتمع والمقيدة برقم 945 لسنة 2011 بمحافظة أسيوط.



قرار المحافظ



القرار



