الجامعة العربية تطلق كتيب حملة "المحفظة الوردية" لمكافحة سرطان الثدى غدا

بيشوى رمزى

تنظم جامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، احتفالية إطلاق كتيب حملة "المحفظة الوردية: المبادرة الإقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية" غدا الخميس عبر المنصة الرقمية.

و"المحفظة الوردية" هي مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية أطلقتها الأمانة العامة في 21 أكتوبر 2019 معتمدة على مستوى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة (يناير-بيروت 2019).

وفي إطار تلك المبادرة الإقليمية، تحرص الأمانة العامة على إحياء "اليوم العربي" لمكافحة سرطان الثدي والموافق الأول من أكتوبر من كل عام، وتقوم الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بإصدار بيان بهذه المناسبة في الأول من أكتوبر للتوعية بهذا المرض.

وقد صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن "كتيب المحفظة الوردية" يعد الأول من نوعه إقليمياً في مجال رصد الجهود الوطنية للدول العربية حول ما يتم في مجال مكافحة سرطان الثدي، وذلك بهدف مشاركة أفضل الممارسات ورفع الوعي بشأن هذا المرض، كما يوفر الكتيب إرشادات توعويه حول مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه".

وقد تم إعداد هذا الكتيب بشكل رئيسي من خلال ما تم مشاركته مع جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة) من التقارير الوطنية للدول العربية حول المبادرات التي تنفذ على المستوى الوطني في مجال مكافحة سرطان الثدي من قبل الآليات الوطنية المعنية بالصحة وآليات شؤون المرأة، ومن خلال أيضاً مراجعة الأدبيات ومواقع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسرطان الثدي بالإضافة لمواقع وزارات الصحة العربية،

ويضم كتيب "المحفظة الوردية 2021" تجارب هامه من ستة عشر دولة عربية في مجال مكافحة سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر، مما يعكس اهتمام بصحة المرأة في المنطقة العربية لاسيما في ظل انتشار جائحة كوفيد-19. كذلك، ستعمل الأمانة العامة و بناءً على طلب من الدول الأعضاء بالتوسع في المبادرة الإقليمية "المحفظة الوردية" لتشمل أيضاً سرطان عنق الرحم.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وتحت مظلة مبادرة "المحفظة الوردية" تقوم إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بجمهورية مصر العربية بهدف تنظيم العديد من الفعاليات الداعمة لصحة المرأة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنها حملة للفحص المبكر عن سرطان الثدي لفائدة السيدات الموظفات بالأمانة العامة، وقد نظمت هذه الحملة في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر هذا العام، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب. وتحظى حملة الفحص المبكر والتي تنظم بشكل سنوي بإقبال كبير من كافة موظفات الأمانة العامة.

وتعد الفعالية فرصة هامة لعرض ومناقشة "كتيب المحفظة الوردية" ولتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول العربية في مجال التوعية بمرض سرطان الثدي. وسيشارك في الفعالية السادة ممثلي الدول الأعضاء من الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة ووزرات الصحة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.