الجامعات تعلن اليوم الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات الاتحادات الطلابية

كتب محمد صبحى

تعلن الجامعات اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2021 / 2022، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022، على أن يكون بدء الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 11/28، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

كان الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.