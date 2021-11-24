التجارة الأمريكية تُدرج 27 شركة على قوائم كيانات تتعارض مع سياسة أمنها القومى

كتب محمد جمال

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، 27 شركة أجنبية فى قائمة الكيانات القانونية التي تتعارض مع سياسة أمنها القومى، وجاء فى بيان صدر عن الوزارة، أن "القائمة تشمل على وجه الخصوص شركات من الصين واليابان وسنغافورة وباكستان"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

من جهتها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: "يجب أن تعزز التجارة والتجارة العالمية السلام والازدهار والوظائف ذات الأجور الجيدة، وليس مخاطر الأمن القومي".

وأضافت: "وزارة التجارة ملتزمة باستخدام ضوابط التصدير بشكل فعال لحماية أمننا القومى"، ويشير بيان الوزارة، إلى أن "القائمة أضافت المنظمات التي شاركت أو شاركت أو معرضة لخطر التورط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

يذكرأن، أدانت روسيا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد مشروع نورد ستريم 2 وتعتبرها استمرارًا لسياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "عقوبات نورد ستريم هي استمرار لسياسة العقوبات التي ترفض واشنطن بعناد التخلي عنها " .

وأضاف: بالطبع، موقفنا تجاه مثل هذه الأمور سلبي للغاية، قائلا لقد تحدثنا عن هذا أكثر من مرة.

وتابع قائلا: نعتبر هذه العقوبات غير قانونية وخاطئة خاصة على خلفية مثل هذه المحاولات المضنية لتطوير الحوار المفقود.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إجراءات تقييدية جديدة ضد سفينتين وكيان مرتبط بروسيا يشارك في مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.