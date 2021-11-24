"البيطريين": قرار "التعليم" بمشاركتنا فى الإشراف على الوجبة المدرسية تأكيد لدورنا

كتبت آية دعبس





وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أماكن استلام وتوزيع الوجبات وكذلك فى أماكن تخزين وإعداد وتقديم الوجبات المطهوة، مع الالتزام بالنظافة الدورية واستخدام المطهرات وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس الداخلية والمدارس الرياضية "إعدادى- ثانوى". أعلنت لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إصدار وزارة التربية والتعليم لتعليمات بشأن الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم التغذية المدرسية للطلاب المستهدفين للعام الدراسي 2022/2021، والتى من أهمها توفير طبيب بيطري فى المدارس التى تقدم الوجبات المطهوة للإشراف على استلام أصناف "الدواجن والأسماك واللحوم"، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، والعرض على المحافظين للموافقة على تخصيص طبيب بيطرى.وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أماكن استلام وتوزيع الوجبات وكذلك فى أماكن تخزين وإعداد وتقديم الوجبات المطهوة، مع الالتزام بالنظافة الدورية واستخدام المطهرات وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس الداخلية والمدارس الرياضية "إعدادى- ثانوى".

وأوضحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن القرار يعد تفعيلا لدور الأطباء البيطريين المنوط بهم على مستوى العالم، حيث إن الطبيب البيطرى هو المسئول الأول عن صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، وغياب دورهم يعد إخلالا بمنظومة سلامة الغذاء.