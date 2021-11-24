اليوم السابع
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البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى ملف المرأة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:38 م
البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى ملف المرأة البنك الدولى - أرشيفية
أ ش أ

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أشادت مديرة الحماية الاجتماعية وقطاع العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة البنك الدولي، أنوش بجانيان، التي تزور مصر حاليا، بتقدم مصر الملحوظ في ملف المرأة، مؤكدة أهمية مواجهة التحديات التي تعيق دخول المرأة أو استمرارها في سوق العمل المصري.
 
جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة، إلى جانب التعرف على جهود مصر في هذا المجال.
 
وهنأت مديرة الحماية الاجتماعية، خلال الزيارة ، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس على الجهود التي قامت بها من أجل تمكين المرأة.
 
 

مصر

المرأة المصرية

تمكين المرأة المصرية

البنك الدولى

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

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