البشرة الشاحبة قد تكون من علامات الأنيميا.. اعرف أكتر عن الأعراض

فاطمة ياسر

الأنيميا أو فقر الدم تعد من الأمراض التي تعرض الشخص المصاب للعديد من المشاكل الصحية أبرزها الدوخة وعدم التركيز، وشحوب الوجه وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب، وأعراض كثيرة سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " healthline".

أكد التقرير المنشور حول أعراض الإصابة بالأنيميا أن تحليل نسبة الهيموجلوبين هو المؤشر الوحيد الذي يثبت الإصابة بها، ولذا إذا ظهر عليك بعض الأعراض التي سنتحدث عنها عليك القيام بهذا التحليل للتعرف على حقيقة الإصابة، ومن الأعراض التالي:

-الشعور بالإرهاق وعدم القدرة على القيام بأي نشاط.

-الضعف الشديد في الجسم.

-شحوب البشرة والجلد وميلة للإصفرار الشديد.

-التعرض لعدم انتظام ضربات القلب.

-الإصابة بضيق في التنفس.

-الشعور بالدوخة وعدم القدرة علي الجلوس بشكل جيد.

-الإصابة بألم في الصدر.

-الإصابة والشعور ببرودة في اليدين والقدمين.

-الإصابة بالصداع غير المبرر.

ونصح التقرير الأشخاص المصابين بالأنيميا بضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء والسبانخ والبنجر والعسل الأسود، وغيرها من الأطعمة المفيدة.