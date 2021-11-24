وأشاد البرهان، خلال لقائه اليوم الاربعاء مع المبعوث الخاص لمملكة النرويج  للسودان وجنوب السودان اندريه ستناسن، بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وأوسلو.


من جانبه، رحب مبعوث النرويج بالإعلان السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لدعم السودان في كافة المجالات. 


وعبر عن تمنياته للسودان بدوام التقدم والازدهار.