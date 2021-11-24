اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:03 ص
أكرم القصاص
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البحرين وباكستان تبحثان التعاون العسكرى المشترك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:00 ص
البحرين وباكستان تبحثان التعاون العسكرى المشترك جيش البحرين
ا ش ا

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بحث رئيس الحرس الوطني البحريني،الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، خلال لقائه برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
 
وأشاد رئيس الحرس الوطني البحريني - حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين، وما نتج عنها من زيادة مستوى تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والقوات المسلحة الباكستانية، لرفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين .
 

البحرين

الجيش الباكستانى

تعاون عسكرى بحرينى باكستانى

اخبار العالم

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