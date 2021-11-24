اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول: العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:11 م
البترول: العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير البلغاري بالقاهرة ديان انجيلوف كاتراتشيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون فى مجال الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعى المصرى .

وأكد الوزير والسفير البلغارى على عمق العلاقة التى تربط بين البلدين قيادة وشعباً والتى تشهد تفاهماً وتقارباً مستمراً ويعمل الجانبان المصرى والبلغارى على دعمها باستمرار من خلال زيادة مجالات التعاون المشترك .

وأبدى السفير البلغارى رغبة بلاده فى أن يكون الغاز المصرى أحد الروافد المهمة فى تلبية جانب من احتياجات بلاده من الطاقة، كما عبر عن اهتمام بلاده بدراسة الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط وما يمثله من إطار عادل يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.

كما أشار السفير إلى متابعته ومراقبة بلاده عن كثب لما يحققه قطاع البترول المصرى من نجاحات وما تشهده صناعة البترول المصرية من تطورات إيجابية وما يمثله من أهمية للاقتصاد بمصر التى قدمت تجربة إصلاحية واعية كان لها أكبر الأثر فيما تحققه من نجاحات.

ورحب الوزير بما طرحه السفير خلال المباحثات، مؤكداً على أن مصر التى سعت لإنجاز منتدى غاز شرق المتوسط وجعلت منه منظمة فاعلة فى وقت قياسى، ترحب دائماً بالتعاون مع الجميع، وأن تلك رسالتها التى تحرص عليها دائماً، حيث أثبتت التجربة المصرية مدى ما يحققه الاستقرار والتعاون من نجاحات اقتصادية تؤثر إيجابياً فى مسيرة الأوطان وتحقيق الطموحات.

وأضاف الملا أن العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها، وأشار لإيجابية مُجمل علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى ضوء الأهمية التى توليها مصر وبلغاريا لدفع تلك العلاقات وتطويرها.


البترول

الغاز

مشروعات البترول

وزارة البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية فى مجال تدريب الكوادر البشرية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:57 ص

تنفيذ 7 مشروعات جديدة.. أهم نتائج البرنامج الجارى لتطوير مصافى التكرير

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص

البترول: لدينا استثمارات أجنبية ووطنية جارٍ تنفيذها ودراستها بلغت 1.2 تريليون جنيه

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:32 م

كيف استطاع السـوق العالمي للغاز استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من 2021؟

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص

البترول: الشبكة القومية للغازات لها دور مميز بدعم مشروعات التنمية غير المسبوقة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة