الاتحاد الأوروبى يدين اقتحام مجمع تابع للسفارة الأمريكية فى اليمن

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أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء اقتحام جماعة الحوثي فى اليمن للمجمع الذي كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، واستمرار احتجاز اليمنيين العاملين لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة هناك، داعيا الحوثيين لمغادرة المجمع ووقف عمليات التوقيف والاعتقال وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً.



وأضاف الاتحاد الأوروبي- في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي- أن الاتحاد الأوروبي يدين التهديدات والمضايقات التي تستهدف الموظفين الحاليين والسابقين في البعثات الدبلوماسية الدولية في البلاد، كما ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التذكير بمبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بحظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية، وحرمة مباني البعثة وحصانتهم من التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.