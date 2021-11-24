الاتحاد الأوروبى: نحتاج بذل المزيد من الجهد لتعزيز المساواة بين الجنسين

كتبت: هناء أبو العز

رحبت ماريا جابرييل، مفوضة الابتكار والبحوث والثقافة والتعليم والشباب بالاتحاد لأوروبى، بتقريرFigures 2021" والصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يراقب منذ عام 2003 مستوى التقدم نحو المساواة بين الجنسين فى البحث والابتكار بالاتحاد الأوروبي وخارجه، قائلة: يسلط الضوء على أن الاقتصاد والمختبرات والأوساط الأكاديمية في أوروبا تعتمد بالفعل على النساء.

وقالت ماريا: مع ذلك، فإنه يُظهر أيضًا أننا ما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز المساواة بين الجنسين ، ولا سيما لإلهام الفتيات للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لا شك في أن أوروبا بحاجة إلى إبداع المرأة وإمكاناتها في مجال ريادة الأعمال لتشكيل مستقبل أكثر استدامة وخضراء ورقمية ".

ويسلط منشور She Figures 2021 الضوء على أنه ، في المتوسط ، على مستوى البكالوريوس والماجستير ، يفوق عدد النساء عدد الرجال كطلاب (54٪) والخريجين (59٪) ، وهناك توازن تقريبًا بين الجنسين على مستوى الدكتوراه (48٪). ومع ذلك ، لا تزال الفوارق بين مجالات الدراسة قائمة، على سبيل المثال ، لا تزال النساء يمثلن أقل من ربع خريجي الدكتوراه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (22٪) ، بينما يمثلن 60٪ أو أكثر في مجالات الصحة والرعاية والتعليم (60٪ و 67٪ على التوالي).

علاوة على ذلك تمثل النساء حوالي ثلث الباحثين فقط (33٪). على أعلى مستوى في الأوساط الأكاديمية ، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا ، حيث تشغل حوالي ربع مناصب الأستاذية الكاملة (26٪). كما تقل احتمالية توظيف النساء كعلماء ومهندسين (41٪) وهن ممثلات تمثيلا ناقصا بين المهنيين العاملين لحسابهم الخاص في مجالات العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (25٪).