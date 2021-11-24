اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن الروسى يعتقل مواطنا أجنبيا لتورطه فى تمويل جماعة إرهابية بسوريا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:01 م
الأمن الروسى يعتقل مواطنا أجنبيا لتورطه فى تمويل جماعة إرهابية بسوريا الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا أجنبيا في إقليم "خاباروفسك" في الشرق الأقصى الروسي؛ لتورطه في تمويل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الناشط في سوريا.
 
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن المكتب الصحفي للفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي في إقليم خاباروفسك، قوله، إن الموقوف عمره 26 عاما، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، إلا أنه لم يذكرها بالاسم، وأن المشتبه به كان يحول أموالا لإحدى الجماعات المُسلحة التابعة لـ"جبهة النصرة".
 
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه ألقى القبض كذلك على 4 من جنسية المواطن الأجنبي الموقوف، كانوا على علم بأنشطته ولم يبلغوا الأجهزة الأمنية بذلك، وتم فتح تحقيقات جنائية معهم.

روسيا

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جبهة النصرة

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