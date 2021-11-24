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الأرصاد: طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة أحوال الطقس بالقاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

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