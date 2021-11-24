استمرار ندوات التوعية الصحية لمواجهة كورونا بمدارس البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، استمرار أعمال ندوات التوعية المختلفة لطلاب المدارس لتوعيتهم علي مواجهة فيروس كورونا المستجد، بجميع المدارس المختلفة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر في بيان لها أن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وجه بتكثيف ندوات التوعيه بالمدارس بجميع الادارات الصحية علي مستوي المحافظة، وذلك حرصاً علي سلامة الطلاب وتنفيذ لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن تم عمل ندوات توعويه بمدرسة الميناء الرسمية لغات بالغردقة، ومدرسة السادات الابتدائية بالشلاتين عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و كيفية الوقاية منه والتغذية السليمة، وموضوعات صحية اخري.

كما تم عمل ندوة توعية مدرسية بمدرسة احمد زويل الابتدائية بحلايب، ومدرسة السادات الابتدائية بالشلاتين، ومدرسة التمريض بمرسى علم، ومدرسة الشهيد محسن الصناعية بنات بغارب ومدرسة المستقبل الابتدائية عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و كيفية الوقاية منه وطرق التعامل مع الحيوانات بطريقة آمنة وطرق الوقاية فى حالة التعرض للعقر للوقاية من السعار.

ووجه وكيل وزارة الصحة علي تكثيف التوعيه بأهمية تطعيم ضد مرض شلل الأطفال و ذلك في اطار خطة الاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، حيث تم عمل لقاء توعيه بحضانه الهدي بالقصير وتمت مناقشه اهمية متابعة نمو الأطفال حديثي الولادة و حالتهم التطعيميه بالتطعيمات الروتينية التي تقيهم من الاصابه من الامراض التي يتم تحصينهم ضدها و بالاخص شلل الأطفال