ارتفاع صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية إلى 1.1مليار دولار

كتب – إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية عن ارتفاع صادراته خلال الفترة من (يناير - سبتمبر) بنسبة 28% لتبلغ مليار و120 مليون دولار مقارنة بنحو 872 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020.

وأرجع المجلس في بيان له الزيادة إلى العديد من العوامل منها التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق بالأسواق الرئيسية، وإرتفاع معدلات الحصول على اللقاحات المختلفة للحد من تفشي الوباء.

وأضاف بالنظر إلى متغيرات سلاسل التوريد العالمية، وتوجه كبار المستوردين الى تنوع مورديهم والإعتماد الأكثر على الدول القريبة خغرافيا nearshoring لضمان إستمرار واستقرار التوريد، أصبحت مصر بموقعها الجغرافي المتميز وتمتعها بالعديد من الاتفاقيات التجارية من أكثر الوجهات الجاذبة للمستوردين وللمستثمرين الأجانب أيضا.

وأشار إلى أنه خلال 9 شهور من العام الحالى حقق قطاع "الغزل و المنسوجات" زيادة بنسبة 23% مسجلا 662 مليون دولار مقابل 539 مليون دولار فى 2020،منوها بأن صادرات" الأقمشة" ارتفعت بنحو 17% لتبلغ 267 مليون دولار، يليها قطاع "الغزول والخيوط" مسجلة 210 ملايين دولار بمعدل نمو 37%، ثم "المنسوجات التقنية" بقيمة 100 مليون دولار، يليها قطاع "الألياف" بإجمالي 85 مليون دولار.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، تأتى تركيا فى المركز الأول بنسبة 32% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات يليها إيطاليا، الجزائر، السعودية، ألمانيا، تونس ثم نيجيريا والأردن.

وفيما يخص قطاع" المفروشات المنزلية" ارتفعت صادراته بنسبة 38% بواقع 458 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 333 مليون دولارعن نفس الفترة من 2020، وتصدر قطاع" السجاد" قائمة أكثر المنتجات نمو بنسبة 50% بواقع 342 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للمفروشات المصرية أشار المجلس أنها المملكة السعودية، المانيا الاتحادية الولايات المتحدة الامريكية ايطاليا.

وفيما يتعلق بخطة المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراته أشار إلى أنه سيتم إستقدام بعثة مشتريين من تونس في ديسمبر المقبل، ضمن أعمال المشروع التنموي G-TEX والذي يقوم بتنفيذه مركز التجارة الدولية ITC بالتعاون مع المجلس التصديري تضم أكثر من 15 شركة من مستوردي الغزول والأقمشة بمختلف أنواعها لعقد لقاءات العمل الثنائية مع 25 شركة مصرية مُصدرة.

كما سيشارك المجلس بمعرض الهايمتكستيل يناير المقبل والذي يعد بمثابة بورصة عالمية لصناع المفروشات المنزلية فى العالم و التى تتواجد به الشركات المصرية منذ أكثر من 25 عاما لافتا إلى أنه يستهدف الترويج لمنتجات القطاع من المفروشات المنزلية وأيضاً من مدخلات الإنتاج من الغزول والأقمشة وعرض الإمكانات التصنيعية المصرية فى تلك المجالات.

وأضاف سيتم إستقدام بعثة مشتريين على هامش معرض "إيجي هوم تكس": وهو أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجالات أقمشة الأثاث والتنجيد، الستائر وأقمشة المفروشات المنزلية ويقوم المجلس بإعداد لقاءات عمل ثنائية بغرض التصدير بين العارضين والمستوردين من الأسواق الرئيسية لمنتجات هذا القطاع مثل: السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول الأوروبية مثل اليونان بالإضافة الى تونس والمغرب، كما يخطط المجلس للقيام ببعثات تجارية ترويجية لعدد من دول افريقيا خلال الفترة القادمة لتنمية صادرات القطاع .