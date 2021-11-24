اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:40 م
أكرم القصاص
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اتحاد النحالين: مصر تمتلك 2 مليون خلية نحل تنتج 20 ألف طن عسل للسوق المحلى

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:05 م
اتحاد النحالين: مصر تمتلك 2 مليون خلية نحل تنتج 20 ألف طن عسل للسوق المحلى مهرجان العسل
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

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قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن وزير الزراعة وجه كافة القطاعات المعنية فى الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أى معوقات أمامها مع تسهيل إجراءات تصدير العسل المصرى للخارج خاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.
 
وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن مهرجان عسل النحل الذى تستضيفه حديقة الأورمان كل عام يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع علي ذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان طرح  وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد انسب الحلول لها، بالتعاون مع المسؤلين والمختصين بوزارة الزراعة.
 
كان فتحي بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان كان قد أعلن فى وقت سابق أن هناك حوالى 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة فى انتاج مستلزمات المناحل.
 
وأشار إلى أن قطاع تربية النحل فى مصر يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة، كما تملك مصر حوالى 2 مليون خلية نحل تنتج حوالى 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.

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العسل المصرى

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