اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اتحاد العمال: اختيار الجبالى المراغى نائبا لرئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:37 ص
اتحاد العمال: اختيار الجبالى المراغى نائبا لرئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفاق اللجنة التنفيذية لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية "الأواتو"، وبالاجماع على اختيار وتكليف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، جبالى المراغى لمنصب نائب رئيس المنظمة الأفريقية، التي تأسست عام 1973 في أديس أبابا، وتضم في عضويتها 50 منظمة عمالية افريقية، يمثلون أكثر من 70 مليون عامل،وتتمثل أهدافها في توحيد العمال الأفارقة والدفاع عن حقوقهم المشروعة. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع عبر "زووم"، نظمته اللجنة التنفيذية لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية أمس الثلاثاء، ألقى خلاله "المراغي"، كلمة حول دورعمال مصر في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وكذلك دورهم في مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات، راصدا تحدى تداعيات فيروس كورونا، وكيف تعاونت كافة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهتها، مطالبا نقابات القارة السمراء بالتعاون والعمل المشترك.
 
وتعليقاً على نتائج هذا الاجتماع العمالى، الذى شارك فيه قادة العمل النقابى الأفريقى، ومنهم أرزقي مزهود أمين عام منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وفرنسيس أتولي رئيس المنظمة، رئيس اتحاد عمال كينيا، وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية، قال المراغي إن اختيار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لهذا المنصب  بمثابة تكريم، وإشادة عمالية أفريقية بمكانة ودور "عمال مصر" على الساحة الأفريقية، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والعمل المشترك لمواجهة كافة تحديات "القارة السمراء"، والاستفادة من مقوماتها وثرواتها وقوة عملها البشرية في عملية التنمية .

اتحاد العمال

جبالى المراغى

منظمة الوحدة النقابية الافريقية

اتحاد عمال كينيا

الاواتو

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