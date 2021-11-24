إوعى تعمل زى كريم بنزيما.. اعرف عقوبة الابتزاز فى القانون المصرى

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت محكمة فرساى الفرنسية حكما بحبس كريم بنزيما مهاجم نادى ريال مدريد الإسبانى ومنتخب الديوك، بعد إدانته بابتزاز زميله السابق في الفريق ماتيو فالبوينا بمقطع جنسى.

القانون المصرى تعامل بحزم مع قضايا الابتزاز ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ووفقا لموقع صحيفة mundo deportivo الإسبانية اعتبرت محكمة فرساى أن المحادثة التى أجراها بنزيما مع فالبوينا، التى حاول فيها إقناعه بالاتصال بالابتزازين تشكل تدخلاً "متعمداً" حتى يدفع لاعب فريق ليون آنذاك لمنع بث الفيديو.

حُكم على المهاجم الفرنسى كريم بنزيما بالسجن لمدة سنة مشروطة وغرامة قدرها 75 ألف يورو فى قضية فيديو جنسى، وقال محامى بنزيما، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن بنزيما سيستأنف بعد إدانته بالتواطؤ فى محاولة الابتزاز.