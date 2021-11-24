إنشاء 333 مجمع حرفى للمرة الأولى فى الريف ضمن مشروعات حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

تركز مبادرة حياة كريمة على البعد الاقتصادي، فى قرى الريف المصرى خاصة أنه يضمن استدامة التنمية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل الفرد والقضاء على الفقر.

وتستهدف مبادرة حياة كربمة إنشاء 333 مجمع حرفي للمرة الأولى في الريف، للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات، وكذلك الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة، وعلى سبيل المثال سيتم تنفيذ مشروعات لتصنيع منتجات النخيل ، وورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد في قرى الصيادين، وتعبئة وتغليف الفواكه والمحاصيل الزراعية

ويعد مشروع حياة كربمة هو المشروع بالأكبر والأضخم في تاريخ الدولة المصرية، الذي من المستهدف أن يحدث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، ويغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا البنية الأساسية والعمرانية، في إطار رؤية تنموية متكاملة، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى سيتم إنشاء مجمعات حرفية للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات.