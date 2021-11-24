إعلان موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلدية الأردنية الأسبوع المقبل

كتب: أحمد جمعة

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الأربعاء، أن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع الأسبوع المقبل لإعلان موعد انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان بعد مخاطبة رئيس الوزراء الأردني للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وتوقع المتحدث الرسمي للهيئة جهاد المومني في تصريحات لقناة "المملكة"، إجراء الانتخابات المحلية خلال 4 أشهر، موضحا أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وسندا لأحكام القوانين الناظمة سيجتمع الأسبوع المقبل؛ لإعلان موعد الانتخابات بعد تحديد وإقرار المدد القانونية للعملية الانتخابية.

قرر مجلس الوزراء الأردني إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، بموجب أحكام المادّة (35/أ/1) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021، وإجراء انتخابات مجلس أمانة عمّان بموجب أحكام المادّة (6/ج) من قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021.

وتنص المادة 35 من قانون الإدارة المحلية على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية، تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (3) والفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض مجالس المحافظات والمجالس البلدية أو لبعض الدوائر الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة، إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات أو حل المجالس البلدية وتعيين لجان تقوم مقامها.

وتنص المادّة (6/ج) من قانون أمانة عمَّان على: يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.