إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكل وتوكتوك بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوكتوك بمركز كوم حمادة بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة،وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوكتوك بطريق شبرا أوسيم- كوم حمادة بالبحيرة .



وأسفر الحادث عن إصابة كل من" آيه عبود عبد الستار، 14 سنة، مقيم شبرا أوسيم مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، شهد أشرف فوزي، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، هدى محمد عبد الرحمن، 41 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، نوال أبو ناجي، مصابة باشتباه كسر في الجمجمة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكوم حمادة لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









