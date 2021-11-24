إصابة شخصين فى تصادم سيارة مع دراجة نارية بالشارع التجارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية، فى الشارع التجارى بالقرب من ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشيخ زايد، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وتنوعت إصابتهم ما بين اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالساق.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية، في الشارع التجارى بالقرب من ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشيخ زايد، وأسفر الحادث عن إصابة محمد سيد كمال، 31 عامًا، مقيم بالشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات بالجسم، ومحمد رضام محمود، 30 عامًا، مقيم حى السلامن بحى ثانِ الإسماعيلية، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح 3 سم بالجبهة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف، نقلت المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.