إزالة 94 حالة تعدى على مساحة 12 ألف متر مبانى و154 فدان و22 قيراط بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة،والتي أسفرت إزالة 94 حالة تعدي علي مساحة 12 ألف متر مباني و154فدان و22 قيراط بنطاق المحافظ ، يأتى هذا تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 67 حالة تعدي، على مساحة 12 ألف متر مباني و27 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 154 فدان و22 قيراط بمراكز (ههيا - كفر صقر - أولاد صقر - الزقازيق - الحسينية - بلبيس ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. أشار المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكاله.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات، وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



ازالة التعديات



تعديات على اراضى زراعية



تعديات على اراضى



جانب من ازالة التعديات



