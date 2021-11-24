إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك دولة تابعة لحماية النيل بأسيوط .. صور

فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح محافظ أسيوط،إن الأجهزة التنفيذية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمركز أسيوط نجحت في إزالة 30 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل والصرف الزارعي، بمسطح 6510 متر مربع منها 24 حالة تعدي بالردم وبلوك وأسوار و6 حالات تعدي صرف زراعي، ببناء أسوار وأحواش وماكينات ري وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري وحماية النيل والزراعة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة أسيوط.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات في 6 نوفمبر الجاري، وحتى الآن بلغ 505 إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 50978 متر مربع مباني و340 فدان و21 قيراط و19 سهم زراعة، لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، طبقاً للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



كان اللواء عصام سعد قد شدد على الأجهزة التنفيذية، بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين، معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



يذكر أن الموجة 18 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الماضي والمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة " الحالية" والتي تستمر حتى 26 الشهر الجاري.





إزالات بمركز أسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18



إزالات بمركز أسيوط ضمن المرحلة الثالثة



إزالات بمركز أسيوط











